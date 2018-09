Freikarten für Konzert mit Aloe Blacc zu gewinnen

Schwerte. Die besten Dinge im Leben sind nicht für Geld zu haben. Auch die Karten für das „Aloe Blacc“-Konzert in der Schwerter Rohrmeisterei kann man nur gewinnen.

WDR 2 ist mit Stars und Events auf Tour durch den Westen. Am Donnerstag, 27. September, um 20.30 Uhr macht die Tour mit Aloe Blacc zu einem besonderen Radiokonzert in der Rohrmeisterei halt.

Der Sänger aus Los Angeles ist seit Jahren in Deutschland in den Charts vertreten. Schon 2010 hatte man Mühe „I Need A Dollar“ wieder aus dem Ohr heraus zu bekommen.

Mit Songs wie „Loving You Is Killing Me“ und „Wake Me Up“ legte er bald nach. Der Kalifornier bringt den Soul nach Schwerte. Gastgeber und Moderator des Abends ist Marco Schreyl, denn auch die Stimmen von WDR 2 sind bei der Tour dabei.

Von 25. bis 30. September ist die WDR-2-Tour 2018 im Westen unterwegs: sechs Tage, sechs Events, sechs außergewöhnliche Locations wie eben die Rohrmeisterei.

Weitere Informationen auch dazu, wie man sich einen Platz auf der Gästeliste der insgesamt sechstägigen Tour sichern kann, gibt es täglich bei WDR 2, unter wdr2.de, bei Facebook/wdr2, Instagram/wdr2 und in der WDR-2-App. Wer dort kein Glück hat, kann trotzdem dabei sein. Das Konzert wird ab 20.30 Uhr live im WDR 2 Radioprogramm und als Video-Livestream auf wdr2.de übertragen.

Wochenkurier-Lesern öffnen sich viele Chancen. So auch hier. Zwei mal zwei Freikarten für das Konzert stecken im Los-Topf. Wer sie ergattern möchte, muss bis Mittwoch 19. September, um 12 Uhr eine Karte mit dem Stichwort „Aloe Blacc“ in unsere Geschäftsstelle an der Brückstraße 3 in 58239 Schwerte befördern oder eine E-Mail schreiben an redaktion.schwerte@wochenkurier.de.

E-Mails können wir nur berücksichtigen, wenn das Stichwort schon in der Betreffzeile steht. Ob per Post oder elektronisch: Gewinnen kann nur, wer seinen Namen, Telefonnummer und Adresse nicht vergisst. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück also!