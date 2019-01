Hagen. Hinein ins kühle Nass! Diesen erfrischenden Schnappschuss schickte uns Ulrike Schneider zu. Er entstand beim Segelurlaub in Kroatien im Juni dieses Jahres. Danke! – Wir suchen weitere Sommerfotos gegen das aktuelle Wintergrau. Einfach an redaktion@wochenkurier.de mailen oder an den Wochenkurier, Körnerstraße 45, 58095 Hagen schicken. Die Bilder werden wir in den kommenden Wochen in der Druckausgabe und im Internet veröffentlichen.