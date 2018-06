Gevelsberg. (ce) Die „schrägste Kirmes Europas“ wurde am gestrigen Freitag in den steilen Gassen der Engelberstadt schon mit viel Tam-Tam und Freibier eröffnet.

Bis Dienstag, 26. Juni, verspricht sie nun täglich ab 14 Uhr jede Menge Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein. Naschkatzen, Schleckermäuler, Glücksritter, Adrenalin-Junkies und Möchte-gern-Helden kommen gleichermaßen auf ihre Kosten.

Inmitten der rasanten Fahrgeschäfte, bimmelnden Bähnchen, bunten Buden und verlockenden Düfte treffen sich die Gevelsberger und ihre Gäste aus nah und fern, um vergnügliche Stunden zu verbringen.

Der Zug kommt

Der Höhepunkt: Am morgigen Sonntag, 24. Juni, um 14 Uhr setzt sich der Kirmesfestzug in Bewegung. Unter dem Motto „Vie sitt Kiärmis!“ haben die zwölf Gevelsberger Kirmesgruppen ihr ganzes Können in ihre spektakulären Wagenbauten gesteckt, geschraubt, geklebt, gebohrt und gepinselt. Man darf gespannt sein, was da durch die Straßen rollen wird –und vor allem , welche Gruppe am Ende welchen Preis abräumen wird.

Hier noch einmal in aller Kürze die Projekte:

KG Pinass Brumse: Olymp der Kirmesgötter

Olymp der Kirmesgötter KG Im Dörnen: Goldrausch im kanadischen Dawson City

Goldrausch im kanadischen Dawson City KG Hippendorf: A zünftige Gaudi

A zünftige Gaudi KG Vie ut Asb’eck: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer KG Mühlenhämmer: Das Beste aus Hamburg

Das Beste aus Hamburg KG Aechter de Biecke: Aladdins Wunderlampe

Aladdins Wunderlampe KG Berge: Schicht im Schacht

Schicht im Schacht KG Vie vam Kopp: Oben!

Oben! KG Fidele Vogelsanger: Dschungelbuch

Dschungelbuch KG Börkey: Willy Wonkas Schokoladenfabrik

Willy Wonkas Schokoladenfabrik KG Dä vam Lusebrink: Bella Italia

Bella Italia KG Schnellmark: Alice im Wunderland

Da weiß doch jeder, was er morgen zu tun hat: Sich aufmachen, dabei sein, staunen, Spaß haben und mitfeiern.