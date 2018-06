Große Leistungsschau: „Immobilia Plus“ in Schwelm

Schwelm. Mit einem großen Informationsangebot und reichlich Unterhaltung für Alt und Jung – so präsentiert sich die Immobilien- und Leistungsschau „Immobilia Plus“ am Freitag, 8., und Samstag, 9. Juni, rund um die Städtische Sparkasse zu Schwelm.

Über 40 Aussteller

Über 40 Aussteller aus den Bereichen Immobilien, Handwerk, Beratung und Gestaltung zeigen ihre Leistungen. Autohäuser stellen neue Modelle vor. Polizei, Technisches Hilfswerk und Feuerwehr stehen für Fragen rund um die Sicherheit bereit. Kulinarisches und Unterhaltung sind ebenso dabei wie eine Hüpfburg für Kinder und ein Segway-Parcours für die Großen. Dies und noch viel mehr erleben die Besucher am Freitag, 8. Juni, von 14 bis 18 Uhr und Samstag, 9. Juni, von 11 bis 18 Uhr in der Sparkasse, an der Römerstraße und auf dem Sparkassenparkplatz.

Die Initiatoren der „Immobilia Plus“, die Sparkassenvorstände Michael Lindermann und Johannes Schulz, sowie Daniela Weithe, Vorsitzende der Werbegemeinschaft Schwelm, laden die Bürger ein, sich auf der „Immobilia Plus“ umfangreich, ortsnah und sachkundig zu informieren.

Immobilienangebote

Die eigenen vier Wände sind nach wie vor ein wichtiges Thema für die Bürger in und um Schwelm. Geeignete Wohnobjekte und die passende Beratung bieten sowohl das Kompetenz-Center der Städtischen Sparkasse zu Schwelm als auch weitere renommierte lokale Makler an.

Umfangreiche Beratung

Über rechtliche Fragen können sich Immobilienkäufer- und -verkäufer direkt vor Ort informieren. Juristen und Notare bieten ihre Beratungen an, ebenso Bausachverständige, die bei Fragen zu Sanierungsmaßnahmen zu Rate gezogen werden können.

Energiesparmaßnahmen

Das Thema Energie-Effizienz ist ein Dauerbrenner. So bieten lokale Unternehmen Verbrauchern und Interessenten ganz individuelle Beratung und Lösungen mit neuester Technologie an. Egal, ob es sich um Fragen zur Solarenergie, Fassaden-Isolierung, den Einbau neuer Fenster oder energetisch optimierte Heizsysteme handelt – die Fachleute sind an diesem Wochenende direkt vor Ort und freuen sich auf die Gespräche mit den Kunden.

Automobile und Motorräder

Die Besucher erwartet eine große Schau moderner PKWs und Motorräder. Die neuesten Modelle in allen Preisklassen zeigen drei Schwelmer Autohäuser.

Die Verbraucher können sich zudem über umweltfreundliche Technologie im Bereich der Mobilität informieren.

Sicherheit

Wie man Lebensrisiken rund um Haus und Familie absichern kann, stellen die Spezialisten der Sparkassenversicherung vor. Ganz aktuell können sich Kunden auch über die neuesten Technologien in Sachen Einbruchschutz und Notfallmanagement informieren – mit intelligenten Lösungen via Smartphone.

Heimische Dienstleister

Die „Immobilia Plus“ ist eine umfassende Schau, die zeigt, was in Schwelm und Umgebung möglich ist. Dienstleister, Bau-Sachverständige, Firmen und Handwerksbetriebe aus der Region mit vielen zusätzlichen Informationen stehen mit ihren Produkten und ihrem Know-how bereit.

Eine Hüpfburg und eine Schminkaktion stehen für Kinder parat. Waffeln, Herzhaftes und Getränke werden angeboten. Ein Preisausschreiben winkt mit attraktiven Gewinnen.

Weitere Informationen unter www.sparkasse-schwelm.de.