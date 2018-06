Gevelsberg. Zu einem festlichen Chor- und Orchesterkonzert lädt die evangelische Kirchengemeinde Gevelsberg am Samstag, 16. Juni, um 19 Uhr in die Gevelsberger Erlöserkirche ein.

Im Mittelpunkt des Programms steht Wolfgang Amadeus Mozarts Krönungsmesse. Unter Mitwirkung des Kammerchors „Camerata Vocale“, der „Capella instrumentale“ und vier namhafter Gesangssolisten wird das Werk unter der Leitung von Gerhardt Marquardt aufgeführt.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Juwelier Haarhaus an der Mittelstraße 21, der Engelbert-­Apotheke an der Mittelstraße 87, bei Optik Dohms an der Mittelstraße 32, unter Tel. 02332 / 2711 oder per Mail an kartenbestellung@kirchenmusik-in-gevelsberg.de.