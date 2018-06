Neues Management für Ennepetals Klimaschutz

Ennepetal. Seit dem 1. Februar hat die Stadt Ennepetal eine Klimaschutzmanagerin.

Dagmar Ellerkamp-Heidemeyer ist Diplomingenieurin der Raumplanung mit reichem Erfahrungsschatz aus dem Energie- und Umweltbereich. Zuletzt hat sie in dieser Funktion bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in einem landesweiten Energieberatungsprojekt gearbeitet. In Ennepetal wird sie das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt umsetzen, das im November 2016 vom Rat der Stadt beschlossen wurde, um die örtlichen CO2-Emissionen zu senken.

Angesiedelt ist die Stelle im Sachgebiet Umweltschutz des Fachbereichs Bürgerdienste und Stadtentwicklung. Dagmar Ellerkamp-Heidemeyer ist Ansprechpartnerin für alle Themen rund um den Klimaschutz – für Bürgerinnen und Bürger sowie alle weiteren Akteure in Ennepetal.

Ihre Aufgabe ist die Koordination der verschiedenen Aktivitäten zum Ennepetaler Klimaschutz wie z.B. die Planung von Beratungsaktionen für Gebäudeeigentümer, Initiierung von Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Multiplikatoren, die Förderung klimaschonender Mobilität und die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit.

Ein erstes Projekt zur Förderung der energetischen Sanierung in Ennepetal hat sie bereits auf den Weg gebracht. Die Stadt Ennepetal stellt ab Oktober mit dem Projekt „AltBauNeu“ ein online-gestütztes Informationsportal zur energetischen Gebäudesanierung zur Verfügung. Dies bietet Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer die Möglichkeit, sich bereits vor einer Sanierung über sinnvolle Sanierungsmaßnahmen, über Beratungs- und Fördermöglichkeiten sowie über lokale Ansprechpartner aus der Handwerker- und Architektenschaft informieren zu können.

Auf der städtischen Homepage unter der Rubrik Bauen, Planen, Wirtschaft/Umweltschutz/Klimaschutz werden künftig weitere aktuelle Projekte aus den verschiedenen Handlungsfeldern des Klimaschutzkonzeptes sowie Informationen zu Energieeinsparung und Energieeffizienz vorgestellt.

Dagmar Ellerkamp-Heidemeyer wird während des Stadtfestes „Mittendrin“ am Stand der Verbraucherberatung anzutreffen sein. Erreichbar ist sie unter Tel. 02333 / 979-104 oder per E-Mail: dellerkamp@ennepetal.de.