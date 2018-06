Rapper gesucht: Kostenloser Workshop in Haßlinghausen

Haßlinghausen. Im Rahmen der Landeskampagne „Sucht hat immer eine Geschichte“ bietet das Jugendzentrum Haßlinghausen am Samstag, 16. Juni, von 14 bis 18 Uhr einen kostenlosen Rap-Workshop für Jugendliche ab 14 Jahren an. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem „VIA Awo Beratungszentrum Wetter“ statt.

Die Teilnehmenden werden eigene Texte erstellen, die mit Hilfe des Rappers Daniel Schneider alias „MC Schneider“ von der „Rapschool NRW“ in die richtige Form gebracht und am Ende im mobilen Tonstudio eingesungen werden. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Anmeldungen sind bis zum 13. Juni möglich direkt im Jugendzentrum Haßlinghausen an der Geschwister-Scholl-Straße 8, unter Tel. 02339 / 911547 oder per auch per E-Mail an info@jugendzentrum-hasslinghausen.de.