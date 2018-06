Schwelmer belästigt Frauen im RE 1: Dank tatkräftiger Unterstützung festgenommen

Dortmund/Bochum/Schwelm/Düsseldorf. (ots) Gegen 16.30 Uhr nutzte am Freitag eine 30-jährige Frau aus Bochum den RE 1 von Düsseldorf nach Dortmund. Dort setzte sich ein Unbekannter in die Sitzreihe der Frau und begann kurz darauf damit, ihre Beine zu berühren. Währenddessen soll sich der Mann in seinen Schritt gefasst haben.

Als die Bochumerin ihn aufforderte, sein Handeln zu unterlassen, begab sich der Mann zu einer schlafenden Reisenden. Auch diese soll er berührt haben. Nachdem die Frau erwachte, verließ er auch ihren Sitzplatz wieder. Daraufhin wählte die Frau den Polizeinotruf und informierte einen Zugbegleiter.

Zusammen mit einem Polizeibeamten aus Wuppertal, der außerhalb seiner Dienstzeit unterwegs war, konnten beide die Flucht des Mannes verhindern. Bundespolizisten nahmen ihn im Dortmunder Hauptbahnhof fest.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 48-Jährigen türkischen Staatsangehörigen aus Schwelm. Nachdem der mit 1,3 Promille alkoholisierte Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt und das zuständige Kriminalkommissariat über den Sachverhalt informiert wurde, wurde er nach einer Belehrung entlassen.

Die Bundespolizei leitete gegen den polizeibekannten Mann ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein.