Hagen. 13 Auszubildende starteten im September ihre Ausbildung in den hiesigen McDonald‘s-Restaurants in Hagen, Iserlohn, Hemer und Menden. Erfahrungsgemäß kommen in den ersten Ausbildungsmonaten noch weitere Azubis hinzu; meist sind es junge Menschen, die sich in den von ihnen gewählten Berufsrichtungen geirrt haben und nun in der Gastronomie eine interessante Alternative sehen. Die Azubis finden bei McDonald‘s eine zukunftsorientierte Ausbildung, insbesondere auch im Bereich Digitalisierung.