„ABC – Any beat counts“ bringt sich Gäste mit

Hagen. Elisabete Vidal und Damian Copp faszinieren seit Monaten ihre wachsende Freundesschar in Hagen und Umgebung. In ihrer Formation „ABC – any beat counts“ spielen sie in den kleineren und größeren Kulturstätten der gesamten Republik. Für ihren ersten Auftritt als ABC im Hagener Kulturhof haben Vidal und Copp eine Besonderheit im Programm. Erstmals treten sie gemeinsam mit Stella Vozdanszky (Querflöte) und Musiker Sven Seifer auf die Bühne.

Am Freitag, 28. September, wird ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Kulturhof ein weiteres Kapitel der legendären Hagener Musikgeschichte geschrieben. Tickets gibt es an allen bekannten Proticket-Vorverkaufstellen für 13 Euro und eventuell ab 19 Uhr noch an der Abendkasse für 15 Euro.