Auto überschlägt sich

Hagen. Ein 57-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstag, 11. Dezember, um 13.35 Uhr mit seinem Opel auf der Heedfelder Straße in Richtung Rummenohl. Am Ausgang einer Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 57-Jährige zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Die Heedfelder Straße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.