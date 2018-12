Buntes Feuerwerk, Shopping-Spaß – und der Nikolaus kommt auch

Hagen. Darauf freuen sich viele Hagener in jedem Jahr: Am Freitag wird das Weihnachtsfeuerwerk im Volkspark gezündet. Und am Sonntag laden die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zum Shoppen ein.

Was sonst noch so alles so rund um den Hagener Weihnachtsmarkt in den nächsten Tagen los ist – hier die Übersicht:

Mittwoch, 5. Dezember

17.30 | 18.30 Uhr | 19.30 Uhr

Weihnachtsshow der Hochseiltruppe Geschwister Weisheit

Am 5. Dezember erleben die Zuschauer des Hagener Weihnachtsmarktes das Weihnachtsspiel der Hochseiltruppe Geschwister Weisheit – in vier Metern Höhe … und der Weihnachtsmann wird auch dabei sein! Ein Erlebnis für Groß und Klein, das man nicht verpassen sollte.

Donnerstag, 6. Dezember

15.30 Uhr Weihnachtliche Lieder mit Stefan & Friend

16.00 Uhr Der Nikolaus kommt …und bringt Überraschungen für die Kinder mit.

Danach singen und spielen noch einmal Stefan & Friend

18.00 Uhr Lutzemanns Jatzkapelle

Freitag, 7. Dezember

15.00 Uhr Die Peter-Weisheit-Gruppe

17.30 Uhr Iserlohner Stadtmusikanten

19.00 Uhr Hagener Feuerzauber – Weihnachtsfeuerwerk

Danach noch einmal die Iserlohner Stadtmusikanten

Samstag, 8. Dezember

14.00 Uhr Mister Harmony

16.30 Uhr Shanty-Chor Hagen

18.00 Uhr Dan Moses

19.30 Uhr Living Voices

Sonntag, 9. Dezember

11 Uhr Festlicher ökomenischer Weihnachtsgottesdienst

13.00 – 18.00 Uhr Verkaufsoffener Sonntag

14.00 Uhr Musikschule Tolksdorf

15.30 Uhr Chris & Verena

15.30 Uhr Two You