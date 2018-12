Einbruch in Autohaus

Hagen. Ein Zeuge bemerkte am Sonntag, 2. Dezember, gegen 19.30 Uhr an einem Autohaus in der Neumarktstraße eine eingeschlagene Scheibe. Außerdem war eine Tür aufgehebelt. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatten sich Einbrecher im Verlaufe des Wochenendes auf diesem Wege Zugang in das Autohaus verschafft. Hier durchwühlten sie drei Büros. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Einbrecher etwas mitgehen ließen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 02331 / 986-2066 zu melden.