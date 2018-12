Einbruch in Firma

Hagen. Ein 34-jähriger Zeuge erschien am Dienstag, 11. Dezember, um 6 Uhr an seiner Arbeitsstelle am Sporbecker Weg. Hier bemerkte er, dass die rückwärtige Tür der Firma aufgebrochen war.

Bislang unbekannte Einbrecher hatten sich im Verlaufe der Nacht auf diesem Wege Zugang in das Gebäude verschafft. Sie brachen mehrere Türen auf und durchsuchten alle Räume. Nach einer ersten Bestandsaufnahme wurden mehrere Arbeitsgeräte entwendet. Der Gesamtschaden stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 02331 / 986-2066 zu melden.