Einbruch in Tennisheim in Emst

Hagen. Zu einem Einbruch in ein Tennisheim kam es in der Zeit von Donnerstag, 27. September, 20.30 Uhr auf Freitag, 28. September, 15.30 Uhr kam es in Hagen-Emst. Unbekannte verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zu dem abseits der Haßleyer Straße gelegenen Vereinsgebäude und flüchteten im Anschluss mit einem entwendeten Laubsauer und einem Rasentrimmer der Marke Stihl im Wert von 500 Euro in unbekannte Richtung. Zeugen die zum Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der entwendeten Gartengeräte machen können bittet die Polizei um Hinweise unter Tel. 02331 / 9862066.