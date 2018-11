Einbruch in Vereinsheim des SSV Hagen

Hagen. Am Donnerstag, 29. November, zwischen 00:00 Uhr und 15:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in das SSV-Vereinsheim Am Sportpark ein. Sie zersägten ein Metallgitter, das vor einem Fenster angebracht war, und hebelten selbiges auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und brachen drei Dart-Automaten auf. Auch eine Geldkassette wurde geöffnet. Insgesamt entstand am und im Vereinsheim ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro. Die Beutesumme liegt im dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung und bittet um Hinweise unter 986 2066.