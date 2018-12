Einbruch in Wehringhauser Gaststätte

Hagen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte in Wehringhausen ein. Sie gelangten durch ein rückwärtiges Fenster in das Objekt an der Eugen-Richter-Straße und hebelten im Inneren des Gebäudes eine Zwischentür auf. Neben einem niedrigen Bargeldbetrag aus der Kasse erbeuteten sie Geld aus zwei Geldspielautomaten, die sie aufbrachen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02331 / 9862066 entgegen.