Falsche Polizisten fragen Seniorin aus

Hagen. Eine 74-jährige Frau aus Altenhagen erhielt am Dienstagmittag einen Anruf eines Mannes, der mit unterdrückter Nummer anrief. Der Fremde gab sich als Angehöriger der Kriminalpolizei aus und stellte Fragen zu der Wohnung der Seniorin und ob sie in letzter Zeit Handwerkerleistungen in Anspruch genommen habe. Er behauptete, dass Verdächtige festgenommen worden seien, die eine Liste mit Namen mit sich führten. Der Name der 74-Jährigen habe sich auf dem Zettel befunden. Weil die Dame alle Fragen verneinte und noch Nachfragen stellte, legte der Mann nach einer Zeit auf. Die Kriminalpolizei rät: Seien Sie skeptisch bei Anrufen vermeintlicher Polizisten. Lassen Sie sich den Namen und eine Rückrufnummer geben. Die Polizei holt niemals Wertgegenstände ab, um sie im Polizeipräsidium sicher zu verwahren.