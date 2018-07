Gans schnell nach Hagen!

Dortmund/Hagen. Gleich fünf Fotos sandte uns Manfred Schloßer für die Aktion „Sommer-Momente“ zu. Sie entstanden Ende Juni während einer Fahrrad-Tour entlang der Lenne und der Ruhr.

„Kanadagänse flüchten von Dortmund nach Hagen“ hat Manfred Schloßer seinen Beitrag genannt. Dann sagen wir mal Danke und herzlich willkommen in der Volmestadt!

Wer ebenfalls einen tierischen, blumigen oder familiären Sommer-Moment hat, kann uns das Foto an redaktion@wochenkurier.de senden oder in der Körnerstraße 45 vorbeibringen. Wir werden die Beiträge im Laufe der kommenden Wochen im Internet und in unserer Printausgabe veröffentlichen.