Hagen: Adieu, Weihnachtsmarkt!

Hagen. Das Weihnachtsfest rückt näher – und damit auch das Ende des diesjährigen Hagener Weihnachtsmarktes. Am Abend des 23. Dezember schließen sich die Pforten des Budenzaubers in der Innenstadt. Schön war‘s. Und voll war‘s. Und wir freuen uns schon jetzt auf die Eröffnung im kommenden Jahr.

Was in den verbleibenden Tagen so alles rund um den Weihnachtsmarkt in der Konzertmuschel im Volkspark stattfindet – hier nochmal eine Übersicht.

Ganz wichtig: Am Freitag, 21. Dezember, kommen alle Bummelpässe in die Tombola, und die Gewinner werden ermittelt. Es winken schöne Preise.

Mittwoch, 19. Dezember

17.00 Uhr Das Trio TrideSon – TrideSon bietet ein umfangreiches Programm aus den sonnigen und karibischen Ländern Lateinamerikas an. Dabei trifft Klassik auf Latin und Jazz.

19.00 Uhr City-Church

Donnerstag, 20. Dezember

16.45 Uhr Christian-Rohlfs-Gymnasium Big Band

18.45 Uhr Fragilematt

Freitag, 21. Dezember

16.00 Uhr Stefan & Friend

17.00 Uhr Bummelpass-Tombola

18.30 Uhr Boris-Gott-Band

Samstag, 22. Dezember

13.30 Uhr Bayrisch-Böhmische Blasmusik mit den Tippelbrüdern

16.00 Uhr Jazz mit der Band Muckefuck

18.30 Uhr Any Beat Counts