Hagener verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Wetter. Ein 31-jähriger Hagener fuhr am Mittwochmorgen mit seinem VW Polo auf der Schwelmer Straße in Richtung Gevelsberg. In Höhe der Nr. 75 verlor er aus bisher nicht geklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Bäume. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.