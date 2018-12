Hagener Weihnachtsmarkt: Feuerwerk und Schlagerparty in der City

Hagen. Aufgrund der Witterung wurde das geplante Weihnachtsfeuerwerk am vergangenen Freitag abgesagt und wird nun an diesem Freitag, 14. Dezember, um 19 Uhr im Volkspark nachgeholt. Daumen drücken, dass das Wetter diesmal mitspielt!

Was sonst noch so alles auf dem Hagener Weihnachtsmarkt in den nächsten Tagen los ist – hier die Übersicht:

Mittwoch, 12. Dezember

17.30 Uhr CVJM-Posaunenchor

Donnerstag, 13. Dezember

16.00 Uhr 107.7-Radio-Hagen-Tag mit der „Deluxe Radioband“ und dem Sänger und Schauspieler Michael Wurst. Vielen dürfte Michael Wurst aus der Serie „Willkommen bei Familie Wurst“ oder als Stadionsprecher des VFL Bochum ein Begriff sein.

Freitag, 14. Dezember

17.45 Uhr Herzblut

18.30 Uhr „& Band“

19.00 Uhr Hagener Feuerzauber – Weihnachtsfeuerwerk im Volkspark

Im Anschluss noch einmal „&-Band“

Samstag, 15. Dezember

14.30 Uhr Ruhrtaler Blasmusik

17.00 Uhr Schlager trifft Weihnachten mit Andre Wörmann

18.30 Uhr Jasmin Suchan