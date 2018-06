Hagen. (Red./tau) Bunt, temperamentvoll und „Made in Hagen“ präsentiert sich das Programm des 11. „Vielfalt Tut Gut“-Festivals am Samstag, 16. Juni, von 15 bis 22 Uhr im Dr.-Ferdinand-David-Park am Allerwelthaus (Potthofstraße).

Das Festival mit Bühnenprogramm, kulinarischer Meile, Spiel und Spaß für die ganze Familie und Information ist ein fester Mosaikstein des interkulturellen Dialogs in Hagen geworden.

Mehr als 20 Träger der Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit und zahlreiche Migrantenorganisationen freuen sich auf viele Besucher und sorgen mit ihren Programmbeiträgen für ein entspanntes Festival-Feeling am Volmeufer. Sie setzen sich ein für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander der in Hagen lebenden Kulturen.

Projekte für Toleranz und Demokratie

Projekte gegen Demokratiefeindlichkeit, die in Hagen mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben“ gefördert werden, nutzen das Festival, um die dort geleistete Arbeit einem großen Publikum vorzustellen, und das Jugendforum Ideenlabor Vielfalt stellt Projekte für Toleranz und Demokratie vor.

Musik aus Hagen

Am Nachmittag werden von 15 bis 18 Uhr Tanz- und Musikshows von Hagener Jugendlichen und Vereinen von Migranten aufgeführt. Den Auftakt für das Live-Konzert am Abend macht um 19 Uhr die Hagener Band „Noisys“. Acht Hagener Jungs und ein Mädel mit griechischen Wurzeln proben und spielen seit knapp drei Jahren zusammen griechisch-sprachige Musik verschiedener Genre.

Dabei mischen sie Elemente aus Rock und Jazz mit traditionellen Klängen aus der griechischen Folklore oder der Rebetiko-Musik.

Musikalische Zeitreise

Das Abschlusskonzert mit dem Dialog-Projekt „Dubarabi – East West Electric Collective“ nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise, bei der die jahrhundertealte Tradition des arabischen Taarab auf westliche elektronischer Musik trifft. Fünf Musiker mit verschiedenen kulturellen und musikalischen Hintergründen verbindet ihre persönliche Odyssee zwischen alter und neuer Heimat.

Dies hat die musikalische Entwicklung von George Azar (Oud, Gesang), Shadi Al Housh (Darabuka, Du Riq), beide aus Syrien, heute lebend in Deutschland, geprägt. Ebenso die Musik von Bland Mahdi (Duduk, Kemence, Oud, Gitarre) aus dem Nord-Irak, jetzt London, von Moreno Visini genannt „The Spy from Cairo“ (elektronische Musik, Oud, Saz, Cifteli, Sitar, Gitarre) aus Kairo, heute Italien und New York sowie von Maren Lueg (arabische und türkische Nay Flöte, Querflöte, Saxofone) aus Hagen, die schon lange auch in Großbritannien zu Hause ist.

Das „Dubarabi – East West Eletric Collective“-Dialogprojekt wurde vom Land NRW gefördert und unterstützt die gemeinsame künstlerische Arbeit von Musikern aus unterschiedlichen Kulturen. Die meisten der beteiligten Musiker haben von 2016 bis 2018 an „interkulturellen Musikerworkshops“ im Allerwelthaus unter der Leitung von Maren Lueg teilgenommen.

Das Dubarabi-East-West-Collective wird gefördert vom NRW-Kultursekretariat Wuppertal und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW.

Gemeinschaftsprojekt

Das „Vielfalt Tut Gut“-Festival 2018 steht unter der Schirmherrschaft des Bezirksbürgermeisters Ralf Quardt.

Bei dem Festival handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Allerwelthauses, des Jugendrings Hagen, der Zuwanderungsberatung und Integrationsagentur der Diakonie Mark-Ruhr sowie Hagener Migrantenorganisationen.

Gefördert wird es von der Bezirksvertretung Mitte, dem Fachbereich Kultur der Stadt Hagen und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie Leben“.