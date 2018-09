Handtasche vom Rollator geklaut

Hagen. (ots) – Weil der Rollator zu sperrig für die Umkleidekabine war, ließ eine 80 Jahre alte Frau ihre Gehhilfe davor stehen. Sie probierte am Mittwoch gegen 14.40 Uhr in dem Modegeschäft an der Elberfelder Straße ein Kleidungsstück an und als sie es an der Kasse bezahlen wollte, war ihre Handtasche mitsamt Portemonnaie aus dem Ablagekorb verschwunden.

Sie erstattete eine Anzeige und ließ die Daten der ebenfalls entwendeten Kreditkarte sperren. Zeugen, die weiterführende Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl der Handtasche geben können, melden sich bitte unter der 986 2066.