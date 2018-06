Herdecke. In den Sommerferien präsentiert der Herdecker Ferienfrosch wieder ein umfangreiches Sport- und Kreativ-Programm für daheim gebliebene Kinder.

Familienausflüge

In Kooperation mit der Bürgerstiftung bietet die Stadt Herdecke vier Familienausflüge in verschiedene Freizeitparks an. Darunter die besonders bei älteren Kindern und Jugendlichen begehrten Ziele: das Phantasialand in Köln Brühl und der Movie-Park in Bottrop. Die Jüngeren können sich auf einen Besuch im Kettler Hof freuen. Außerdem ist ein Ausflug zu den Karl-May-Festspielen in Elspe im Programm.

Kartenvorverkauf

Der Kartenvorverkauf für die Familienfahrten findet am Mittwoch, 27. Juni, in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr im Bürgerbüro des Herdecker Rathauses, Kirchplatz 3 statt. Restkarten sind ab Donnerstag, 28. Juni, im Jugendamt, Goethestraße 14, in Herdecke erhältlich. Wie erstmals im vergangenen Jahr gilt auch jetzt: Familien aus Herdecke erhalten bevorzugt Karten. Familien aus den umliegenden Städten können gegebenenfalls ab dem 28. Juni Restkarten im Jugendamt erwerben.

Gletscherbiken und Kartfahren

Drei Ferienfroschseiten präsentieren ein abwechslungsreiches Ferienangebot für Jugendliche ab 13 Jahren. Neben einer viertägigen Kurzfreizeit zum Heidepark Soltau ist auch wieder Kartfahren fest im Programm integriert. Hinzugekommen ist ein Ausflug zum so genannten Gletscherbiken in der Skihalle Neuss, Pizzabacken im Fachwerk und Gulasch am offenen Lagerfeuer.

Neuerung im Programm

Erstmals werden einige wetterabhängige Aktionen angeboten. Am Montag, 13. August, und Montag, 20. August, wird es dazu einen Aushang im Jugendcafé Fachwerk in Herdecke, Bachplatz 3 und 5, für die jeweilige Ferienwoche geben. Mögliche Aktionen könnten ein Wasserskikurs in Hamm oder ein Ausflug in den Kletterpark Wetter sein, ebenso ein Besuch im Strandbad Haltern, Bullracing oder BBQ-Donut auf dem Möhnesee.

Natürlich darf im aktuellen Ferienfrosch der legendäre Abenteuerspielplatz nicht fehlen, der wieder auf dem Platz am Kalkheck seine Budenstadt bezieht. Unter dem Motto „Abenteuerliche Zeitreise“ warten dort in den ersten drei Ferienwochen viele Überraschungen auf Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Sportliches Ausprobieren

Für Begeisterung sorgen wie immer einige Herdecker Vereine und Verbände mit Angeboten wie einem Internationalen Kinderfest, das sich in diesem Jahr zum 25. Mal jährt, Schnupper-Tennis-Kursen, Schnupper-Tauch-Aktionen, Reitkursen, Abenteuer-Bewegungsspielen, Schnupperpaddeln und Kursen in realistischer Selbstverteidigung.

Im Rahmen des landesweiten Projektes „Kulturrucksack NRW“ bietet Kunstpädagogin Helga Henne wieder einen ihrer beliebten Kreativ-Kurse an.

Unter dem Titel „Einmal jemand anders sein: Wir gestalten Masken, Hüte und ähnliches“ können die Kids mit Gips, Draht, Wolle und Farbe arbeiten.

Außerdem locken drei schöne Kinderferienfilme zu einem gemütlichen Nachmittag in das Herdecker Kino Onikon ein. Darüber hinaus veranstaltet die Bürgerstiftung Herdecke ein Open-Air-„Sommerkino“ auf dem Stiftplatz und zeigt den Film „tschick“.

Die VHS Witten-Wetter-Herdecke bietet einen Kurs zum Tastschreiben an, bei dem die Teilnehmenden das 10-Fingersystem lernen können.

Die Jugendfeuerwehr Herdecke veranstaltet am Samstag, 21. Juli, von 11 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür, bei dem man die Jugendfeuerwehr und die Feuerwache am Herdecker Bach kennenlernen kann.

Umfassende Broschüre

Das 20 Seiten starke Programmheft steht auf der städtischen Homepage als PDF-Download zur Verfügung und liegt in gedruckter Version im Foyer des Herdecker Rathauses, im Bürgerbüro und Jugendamt aus.