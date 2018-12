Jahresrückblick spezial: Fotos vom Super-Sommer

Hagen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, das bedeutet, es ist wieder Zeit für einen Rückblick. Und zwar möchte der Wochenkurier auf das zurückblicken, was dieses Jahr auf unvergessliche Weise geprägt hat: Der Sommer 2018. Der hat seinem Namen wirklich alle Ehre gemacht.

Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein fast nonstop. Schon im April kamen wir ins Schwitzen, und selbst im Oktober noch konnten wir im T-Shirt am Meer sitzen.

Beim Eis-Essen, auf der Gartenparty, auf dem blühenden Balkon, beim Open-Air-Konzert oder im Urlaub: In diesem Super-Sommer wurden natürlich auch jede Menge Fotos geschossen. Genau diese Schnappschüsse suchen wir für unseren „Jahresrückblick spezial 2018“.

Schicken Sie uns Ihre Fotos

Noch einmal in Erinnerungen schwelgen, das Licht und die Wärme in die düstere, nasskalte Jahreszeit zurückholen… Haben Sie auch tolle Bilder aus den warmen Tagen? Dann schicken Sie diese an redaktion­@­wochenkurier.de, Stichwort „Sommer 2018“ oder an den Wochenkurier, Körnerstraße 45, 58095 Hagen.

Gerne mit ein paar Zeilen, wo und wann die Aufnahmen entstanden Wir werden die Fotos dann im Laufe der nächsten Wochen in unserer Druckausgabe und im Internet veröffentlichen.