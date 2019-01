Jeder darf mitzählen: „Stunde der Wintervögel“

Hagen/Ennepetal. Die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ findet zum neunten Mal statt und zwar vom 4. bis 6. Januar. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und sein bayerischer Partner Landesbund für Vogelschutz (LBV) rufen Naturfreunde auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen.

Es ist ganz einfach

Die Wintervogelzählung funktioniert ganz einfach: Von einem ruhigen Beobachtungsplätzchen aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist.

Die Beobachtungen können dann im Internet unter www.stundederwintervoegel.de oder postalisch bis zum 15. Januar gemeldet werden. Die Ergebnisse werden dort ausgewertet. Zudem ist am 5. und 6. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800 / 1157-115 geschaltet.

Größte wissenschaftliche Mitmachaktion

Die „Stunde der Wintervögel“ ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands, bei der möglichst viele Menschen gemeinsam große Datenmengen sammeln und so wichtige Hinweise zur Entwicklung der heimischen Vogelbestände geben. Das pure Interesse und die Freude an der Vogelwelt reichen zur Teilnahme aus, eine besondere Qualifikation ist für die Wintervogelzählung nicht nötig.

Bei der letzten großen Vogelzählung im Januar 2018 beteiligten sich 136.000 Menschen. Insgesamt gingen Meldungen aus 92.000 Gärten und Parks mit 3,5 Millionen gezählten Vögeln ein.

Spitzenplatz für Sperling

Der Hausperling belegte dabei den Spitzenplatz als häufigster Wintervogel in Deutschlands Gärten, die Kohlmeise Platz zwei. Auf den Plätzen drei bis fünf folgten Blaumeise, Feldsperling und Amsel. Nun erhoffen sich der NABU und sein bayerischer Partner, der Landesbund für Vogelschutz (LBV), auch 2019 wieder eine rege Beteiligung. Denn je größer die Teilnehmerzahl ist, desto wertvoller werden die Ergebnisse. Bei der Stunde der Wintervögel gibt es zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen.

Zählen mit Fachleuten

Zur „Stunde der Wintervögel“ bietet der NABU-Kreisverband Ennepe-Ruhr am Sonntag, 6. Januar, von 10 bis 12 Uhr unter Leitung von Ralf Steiner eine öffentliche Zählaktion auf dem Grundstück des ersten Vorsitzenden Willi Hofeditz, Zum Berger See 32, in Gevelsberg, an.

Fragen beantwortet Ralf Steiner unter Tel. 02333 / 89304.