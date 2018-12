Kampstraße 10: Kellereinbrecher gesucht

Hagen. Im Wohn- und Geschäftshaus in der Kampstraße 10 ereigneten sich am 1. Oktober mehrere Kellereinbrüche. Tatverdächtig sind zwei Männer und eine weibliche Person. Es wurden insbesondere Gastronomieartikel (Kaffeemaschine, Geschirr für eine Eisdiele) entwendet. Möglich ist, dass das Diebesgut in einer anderen Eisdiele Verwendung gefunden hat. Ein Richter ordnete die Veröffentlichung der Lichtbilder an.

Hinweise zu der abgebildeten Person oder zu den Gastronomieartikeln nimmt die Polizei Hagen unter Tel. 02331 / 986-2066 entgegen.