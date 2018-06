Mopsfidel am Strand

Hagen. „Auch unser kleiner Mops ‚Schröder‘ hat im Sommer richtig Spaß und er genießt es in vollen Zügen. Am liebsten buddelt er im Holland-Urlaub im Sand und zeigt sich dann von seiner besten Seite. Diesen Schnappschuss kann ich Ihnen einfach nicht vorenthalten“, schreibt Britta Tesch zu ihrer Einsendung. Da stimmen wir zu und freuen uns über diesen witzigen Sommer-Moment.

Wer ebenfalls ein tolles Sommer-Foto hat und es öffentlich zeigen möchte, kann ihn uns zusenden: redaktion@wochenkurier.de lautet die Adresse für Digitalfotos, Papierbilder können natürlich auch bei uns in der Körnerstraße 45 vorbeigebracht werden. In den kommenden Wochen veröffentlichen wir die schönsten Bilder in unserer Druckausgabe sowie im Internet.