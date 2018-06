30-Jährige klaut Ohrring im Ohr in Boelerheide

Hagen. (ots) Am Samstagnachmittag, 16. Juni, fiel eine 30-Jährige bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Boelerheide auf. Sie hatte zunächst einen Ohrring aus der Verpackung genommen und diesen noch im Geschäft ans Ohr gesteckt.

Nachdem sie ohne zu bezahlen den Kassenbereich verlassen hatte, wurde sie noch rechtzeitig von dem Ladendetektiv angesprochen. Die im Anschluss benachrichtigte Polizei stellte zudem fest, dass gegen die Frau ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls vorlag.

Die Frau war ohne festen Wohnsitz und wurde später in die Justizvollzugsanstalt nach Gelsenkirchen verbracht. Die Ermittlungen dauern an.