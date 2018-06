Hagen. (ots) Am späten Samstagaben, 16. Juni,ging ein 47-jähriger Hagener in der Kaiserstraße in Hohenlimburg mit seinem Hund spazieren.

Um etwa 22.50 Uhr zog der Hund sein Herrchen plötzlich zu einem Parkplatz. Dort sah dieses, wie eine dunkel gekleidete Person mit Motorradhelm von einem Auto davonlief. Der linke Vorderreifen des Land Rovers stand in Flammen.

Die unbekannte Person sprang auf einen Motorroller und verließ den Tatort fluchtartig über die Gumprechtsraße. Besonders auffällig war ein weißer Bereich im Kiefer- bzw. Kinnbereich des Helms, der ihm laut Angaben des Zeugen einen „grinsendes“ Aussehen verlieh.

Polizei und Feuerwehr trafen kurz darauf am Brandort ein. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Diese hatten sich jedoch bereits so weit ausgebreitet, dass ein Schaden von etwa 22.000 Euro entstand.

Die Hagener Kripo ermittelt wegen des Verdachts einer Brandstiftung und sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat etwas am oder im Umfeld des Tatortes gesehen? Insbesondere Hinweise auf das Kennzeichen des vermutlich schwarzen Rollers mit eventuellen roten Applikationen sind von Interesse.

Wer kennt den Fahrer des Motorrollers oder Personen, die im Besitz eines oben beschriebenen, auffälligen Helmes sind? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 / 986-2066 entgegen.