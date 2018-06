Präsentation des Konzert-Spielplans 2018/19 des Philharmonischen Orchesters Hagen

Hagen. Die Präsentation des Konzertspielplans 2018/19 des Philharmonischen Orchesters Hagen findet am Sonntag, 1. Juli, um 11.30 Uhr im Theatercafé, Theater Hagen, für die Konzertabonnenten statt. Generalmusikdirektor Joseph Trafton und Konzertdramaturg Frederik Wittenberg geben Einblicke in die vielfältigen und abwechslungsreichen Konzertveranstaltungen, ergänzt durch ausgewählte Klangbeispiele von besonderen Werken, die in der kommenden Saison aufgeführt werden.

Für diese Präsentation sind noch Freikarten (Zählkarten) vorhanden, auch für Nicht-Abonnenten. Die Karten sind an der Theaterkasse erhältlich.