Prof. Dr. Claus Schuster bleibt Rektor der FH Südwestfalen

Iserlohn. Die Hochschulwahlversammlung hat Prof. Dr. Claus Schuster für eine weitere Amtszeit von vier Jahren zum Rektor der Fachhochschule Südwestfalen gewählt. Auch die drei nichthauptberuflichen Prorektorinnen und Prorektoren wurden gewählt.

Seit 2008 leitet er die Geschicke der Fachhochschule Südwestfalen und seit dem 18. Juni steht fest, dass es vier weitere Jahre werden. Die Hochschulwahlversammlung bestätigte Prof. Dr. Claus Schuster in seinem Amt als Rektor. Auch die drei nicht hauptberuflichen Prorektorinnen und Prorektoren wurden in ihre Ämter gewählt. Gemeinsam mit dem Rektor und Kanzler Heinz-Joachim Henkemeier bilden sie das Rektorat und damit das Leitungsgremium der Hochschule.

Prof. Schuster studierte Maschinenbau an der Technischen Hochschule in Darmstadt, wo er auch seine Promotion abschloss. Bis zu seiner Berufung an die damalige Abteilung Meschede der Universität-Gesamthochschule Paderborn war er als Projektingenieur bei Uhde in Dortmund tätig. Dort war er verantwortlich für Verfahrensentwicklungen, Auslegung und Planung von Abwasseranlagen für Industrie und Kommunen.

Am Standort Meschede der Fachhochschule Südwestfalen vertritt Prof. Schuster das Lehrgebiet Wärmelehre und Verfahrenstechnik. Er ist aktiv in der Abwasserforschung tätig und leitet an der Hochschule das Labor für Umweltverfahrenstechnik. Prof. Schuster ist 57 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in Arnsberg.

Gleichzeitig wurden von der Hochschulwahlversammlung auch die Prorektorinnen und Prorektoren gewählt. Dem neuen Rektorat gehören weiterhin Prof. Dr. Marie-Theres Roeckerath-Ries und Prof. Dr. Andreas Nevoigt an. Neu gewählt wurde Prof. Dr. Mechthild Freitag.

Prof. Dr. Marie-Theres Roeckerath-Ries vertritt im Hagener Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik das Lehrgebiet Mathematik. Als Prorektorin verantwortet sie die Bereiche Studium und Weiterbildung. Prof. Dr. Andreas Nevoigt leitet am Standort Iserlohn das Labor für Fahrwerktechnik und lehrt im Fachbereich Maschinenbau die Fächer Fahrwerktechnik und Technische Mechanik.

Als Prorektor ist er zuständig für Forschung und Technologietransfer. Neue Prorektorin für Internationales und Diversity ist Prof. Dr. Mechthild Freitag vom Standort Soest. Dort vertritt sie im Studiengang Agrarwirtschaft die Lehrgebiete Anatomie/Physiologie, Tierernährung, Biotechnologie und Tierproduktion international.