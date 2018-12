Rentner durch Bande bestohlen – wer kennt diese Personen?

Hagen. Bereits am 31. Juli kam es kam es zu einem Bandendiebstahl in der Innenstadt.

Dort hob ein damals 76-Jähriger zunächst Geld ab, um anschließend eine Drogerie in der Elberfelder Straße aufzusuchen. Das abgehobene Geld, einen niedrigen vierstelligen Betrag, bewahrte er in einer Tasche an seinem Rollator auf. Beim Bezahlen stellte er fest, dass sein Portemonnaie verschwunden war.

Bei der Auswertung der Videoaufnahmen stellte sich heraus, dass der Hagener vermutlich Opfer einer Diebesbande wurde. Der Kripo liegt jetzt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor.

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Die Ermittler sind unter Tel. 02331 / 986-2066 erreichbar.