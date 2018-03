Rock‘n‘Roll an der Lenne

Hohenlimburg. Hohenlimburgs Aushängeschild in Sachen Rock‘n‘Roll, die „LenneBrothers Band“ tritt am Samstag, 17. März, 20 Uhr, im Kulturzentum Werkhof an der Herrenstraße 17 auf. Unterstützt werden die Jungs von der Band „Sam Spade & The Bangers“ aus Schwerte. Die Besucher erwartet ein musikalischer Querschnitt aus neuen Songs der aktuellen LenneBrothers-CD, Lennerockers-Klassikern und ausgewählten Coversongs (VVK 12, AK 15 Euro).