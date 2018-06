Roller in Wohnung gefunden

Hagen. Ein Hausmeister machte am Dienstag, 19. Juni, in einem Mehrfamilienhaus in Wehringhausen eine seltsame Entdeckung. Eine Wohnung musste zwangsgeräumt werden. Der 21-jährige Mieter war bereits ausgezogen, hatte aber diverse Gegenstände zurück gelassen. Unter anderem fand der Hausmeister ein Kleinkraftrad mit elektronischem Antrieb vom Typ „Rolltec“. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Roller vermutlich gestohlen. Wie er in die Wohnung transportiert wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt den Besitzer des Fahrzeuges.