Schlagerparty mit Anita und Alexandra Hofmann

Hagen. (Red./tau) Anita und Alexandra Hofmann, die wohl erfolgreichsten Schwestern des deutschen Schlagers, feiern im Frühjahr 2019 ihr 30-jähriges Jubiläum und gehen gemeinsam mit vielen Stars auf große Tournee. Am morgigen Sonntag, 6. Januar, gastieren sie in der Hagener Stadthalle, Beginn 16 Uhr.

Zu ihrer großen Schlagerparty haben sie Stars und Freunde eingeladen. Mit dabei sind: Die Dorfrocker, die Stimmungs- und Spaßkanonen aus dem Frankenland; der italienische Wirbelwind Rosanna Rocci und der Ex-Frontmann von Voxxclub, Julian David.

Anita und Alexandra Hofmann präsentieren ihre größten Hits, schlüpfen dabei in die unterschiedlichsten Rollen und sorgen für die ein oder andere Überraschung. Zusammen mit ihren Gästen entzünden sie ein großes Hitfeuerwerk und servieren dabei jede Menge Partystimmung. Ein Konzerterlebnis für Augen und Ohren, ein Muss für alle Fans des deutschen Schlagers. Karten gibt es an allen bekannten VVK-Stellen sowie an der Abendkasse.