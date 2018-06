Sommer auf Usedom

Hagen. Gleich drei schöne „Sommer-Momente“ schickte uns Manuela Ussat im Rahmen unserer neuen Wochenkurier-Aktion. Eins dieser Fotos, die im Juli 2017 in Ahlbeck auf Usedom entstanden sind, zeigen wir hier.

„Wenn möglich, fahren wir jedes Jahr dort hin. Dieses Jahr geht es leider nicht. Dann schaue ich mir die Bilder vom letzten Jahr an und freue mich aufs nächste Mal“, schreibt die Hagenerin.

Wir schauen mit, freuen uns über den schönen Anblick und sagen Danke!

Haben auch Sie schöne fotografische Sommer-Momente? Dann schicken Sie sie uns an redaktion@wochenkurier.de. Papierfotos können sie natürlich auch in der Wochenkurier-Geschäftsstelle in der Körnerstraße 45 vorbeibringen.