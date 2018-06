Blumige Sommergrüße

Hohenlimburg. „Schicken Sie uns Ihre schönsten Sommer-Momente!“ rief der Wochenkurier seine Leserinnen und Leser auf. Von Anke Hellmann stammt die Einsendung, die wir hier veröffentlichen.

Die Hohenlimburgerin schreibt dazu:

„Liebes Redaktionsteam, wir haben am 28. Mai 2018 die Landesgartenschau Bad Iburg in Niedersachsen bei wunderschönem Wetter besucht und einen Abstecher zum Schloss Iburg in den Innenhof gemacht, dort entstand dieses Foto.“

Wir sagen danke für diese leuchtend-blumige Erinnerung!