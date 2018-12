Hohenlimburg. Auch in diesem Jahr verzichtet die Hohenlimburger Firma Huesecken Wire wieder darauf, Geschenke an ihre Kunden zu verteilen. Stattdessen spendet das Unternehmen für einen gemeinnützigen Zweck – in diesem Jahr wiederum an die Kindertafel in Hohenlimburg. Der Scheck über 2000 Euro wurde an die Vorsitzende Yvonne Vogtland (Mitte) übergeben.