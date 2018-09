Statt Mittagessen kamen Diebinnen

Hagen. Einen dreistelligen Geldbetrag erbeuteten Trickbetrügerinnen am Dienstag, 18. September, aus der Wohnung einer älteren Frau am Remberg. Gegen 12.10 Uhr wartete die 93-Jährige auf die Lieferung ihres Mittagessens, als es an der Haustür schellte und eine unbekannte Frau die Treppe hochkam. Sie stellte sich als „Maria“ vor, verwickelte sie in ein Gespräch und ging einfach in ihre Wohnung.

Während sich die beiden unterhielten, kam plötzlich eine zweite Frau und beide eilten gemeinsam nach draußen. Erst dadurch wurde der 93-Jährigen bewusst, dass sie soeben Opfer eines Trickdiebstahls geworden war.

Sie schaute im Wohnzimmer nach und stellte fest, dass ein dreistelliger Geldbetrag aus einer Kassette verschwunden war. Bei der Anzeigenerstattung konnte die Geschädigte lediglich angeben, dass beide Frauen von korpulenter Statur waren.

Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl bitte an die Polizei unter Tel. 02331 / 986-2066.