Tag des Denkmals: Bustour und Blätterhöhle

Hagen. „Archäologie verbindet: Hagen mit Europa“. Unter diesem Motto findet am kommenden Sonntag, 9. September, ab 11 Uhr ein spannendes Programm im Wasserschloss Werdringen in Vorhalle statt. Denn der Raum Hagen ist schon seit der Jungsteinzeit über Handels- und Verkehrswege mit den umliegenden Regionen verbunden.

Über sie konnten Rohstoffe, aber auch Kenntnisse und Techniken in die Gegend an Volme und Ruhr gebracht werden, die bis heute prägend für die Region sind. Andersherum lieferten wichtige Hagener Persönlichkeiten der jüngeren Geschichte Ideen und Know-how in andere Gegenden.

Vor dem Hintergrund, dass das Museum im Oktober dieses Jahres für die Umgestaltung der Dauerausstellung für einige Monate schließt, lädt es an diesem Tag zu zwei Vorträgen und zur Teilnahme an einem besonderen Gewinnspiel ein. Um 11 Uhr hält Mirjam Kötter einen kurzweiligen Vortrag zu Handels- und Kontaktverbindungen in Hagen und Westfalen mit anschließender themenbezogener Führung durch die Dauerausstellung des Museums.

Es folgt um 12.30 Uhr ein Vortrag von Prof. Dr. Michael Baales, Dr. Jörg Orschiedt und Wolfgang Heuschen zur Blätterhöhle mit Informationen zum neuesten Forschungsstand und den Funden. Wenn das Wetter es zulässt, werden ab 14 Uhr Stockbrote vom offenen Lagerfeuer und Steinzeitvorführungen angeboten. Die Teilnahme an den Vorträgen sowie der Museumseintritt sind an diesem Tag kostenlos.

Bustour mit Michael Eckhoff

Zur neueren Verkehrsgeschichte der Region rund um Hagen bietet der Hagener Heimatbund unter der Führung von Stadtheimatpfleger Michael Eckhoff eine Busrundfahrt an.

Im Mittelpunkt der Exkursion stehen zum Beispiel die einst schiffbare Ruhr, alte Handelswege, Autobahnen und die heimische Eisenbahngeschichte, aber auch Persönlichkeiten wie Freiherr vom Stein und Friedrich Harkort. Für die zweieinhalbstündige Busrundfahrt „Die heimische Verkehrsgeschichte zwischen Mittelalter und heute“, die um 15 Uhr in Werdringen startet und 10 Euro kostet, ist eine Anmeldung per E-Mail (info@michaeleckhoff.de) notwendig.

Eine Besonderheit wird eine Spezialführung zur Blätterhöhle darstellen. An dieser kann nur teilnehmen, wer zuvor bei einem Gewinnspiel einen „Eintrittsstein“ gewonnen hat. Ab 14 Uhr kann im Museum für 5 Euro das Ticket für ein steinernes Los erworben werden. Die Gewinner erhalten direkt im Anschluss an die Verlosung exklusive Einblicke in die Ausgrabungen auf dem Vorplatz. Eine gewisse Geländetauglichkeit sollte man mitbringen, da die Blätterhöhle schwer zu erreichen ist. Es ist vorgesehen, dass alle Teilnehmer mit eigenem PKW nach Holthausen fahren.

Die denkmalgeschützte Blätterhöhle in Holthausen hat sich in den vergangenen Jahren durch ihre besonderen Funde zu einem wissenschaftlich höchst spannenden und wichtigen Fundplatz entwickelt. Aktuelll läuft hier die 11. Grabungskampagne.

Die hier entdeckten Funde stellen eine Besonderheit dar und liefern den Archäologen wichtige Erkenntnisse über das Leben der Menschen nach dem Ende der letzten Eiszeit.