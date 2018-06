Trautes Gänseglück

Dortmund/Hagen. Trautes Heim, Glück allein – einen niedlichen Sommer-Moment hat der Hasper Dieter Galhoff am Phönixsee in Dortmund eingefangen und ihn uns für unsere neue Foto-Aktion zugeschickt.

Herzlichen Dank für diesen Schnappschuss einer Nilgans-Familie!

Haben auch Sie schöne Sommer-Momente fotografiert, verehrte Leserschaft? Dann her damit: an redaktion@wochenkurier.de schicken oder bei uns in der Körnerstraße 45 vorbeibringen.

Wir veröffentlichen während der kommenden Sommerwochen die schönsten Bilder in unserer Printausgabe und im Internet.