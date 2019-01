Unfallflucht mit Einkaufswagen

Hagen. Eine 46-jährige Frau fuhr am Donnerstag, 3. Januar, Frau auf den Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Straße Am Ringofen in Hagen-Vorhalle. Kurze Zeit nach dem Einkauf bemerkte sie seltsame Beschädigungen am ihrem Hyundai. Am hinteren Teil des Autos befanden sich Kratzer. Zunächst war nicht klar, wie die Schäden entstehen konnten. Die hinzugerufenen Polizisten verglichen daraufhin die Höhe eines Einkaufswagens mit den Schäden am PKW. Diese stimmten in der Höhe überein. Was viele nicht wissen: auch mit einem Einkaufswagen kann man einen Verkehrsunfall verursachen. Ruft derjenige nicht die Polizei und entfernt sich, begeht er eine Verkehrsunfallflucht. Von diesem Fall gehen nun auch die Hagener Ermittler aus. Die Polizei fragt: Wer hat zwischen 11.55 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz etwas beobachtet? Hinweise bitte an Tel. 02331 / 9862066.