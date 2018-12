Veranstaltungskalender für Hagen

Termine und Veranstaltungen für den Zeitraum vom 08. Dezember 2018 bis 12. Dezember 2018

Samstag, 8. Dezember



Hagener Weihnachtsmarkt Konzertmuschel: 14 Uhr, Mister Harmony, 16.30 Uhr, Shanty-Chor Hagen, 18 Uhr, Dan Moses, 19.30 Uhr, Living Voices

Theater an der Volme Dödterstr. 10, Elbers: 15 und 19.30 Uhr, „Drei Frauen im Schnee“, Komödie

Kulturzentrum Kultopia Konkordiastr. 23: 13-16 Uhr, Weihnachts-Schüttelglas herstellen und Kekse backen (ab 5 J.), Anmeldung unter Tel. 02331/ 207-3931

Rolling-Stones-Coverband „Rolled Gold“ Brunnenkeller, Hasper Tor, Voerder Str. 18: 20 Uhr, Live-Konzert

Dahler Veranstalter Altenwohnheim Dahl, Zum Bollwerk 13: 14-17 Uhr, Volmetaler Weihnachtsmarkt

SGV Boele ab Gaststätte Abrahams: 16 Uhr, gemeinsamer Besuch des Boeler Weihnachtsmarkts

Stadthalle Hagen Wasserloses Tal: 20 Uhr, Max Raabe & Palastorchester

Schützenverein Volmarstein Köhlerwaldstr., Volmarstein: ab 14 Uhr, Wald-Advent

Theater Hagen Großes Haus: 19.30 Uhr, „Take a Walk on the Wild Side“, Undergroundparty mit Musik der 60er, 70er und 80er Jahre; Theatercafé: 16 Uhr, Adventsstingen

Reiterverein Tücking Tückingschulstr. 3: ab 11 Uhr, Weihnachtsmarkt

FESH-Gesamtschule Schulzentrum Wehringhausen, Eugen-Richter-Str. 77: 19.30 Uhr, Info-Abend, offene Tür

Vokalensemble „Cantigonae“ Reformierte Kirchengemeinde Hagen, Bergischer Ring 37: 17 Uhr, Weihnachtskonzert

Freiwillige Feuerwehr Herdecke Am Sonnenschein: 13-20 Uhr, Tag der offenen Tür mit Weihnachtsbaum-Verkauf

Sozialverband Deutschland (SoVD) Ortsverband Hagen Restaurant Rosengarten, Selbecker Str. 213: 14 Uhr, Jahresabschlussfeier

VdK Haspe/Wehringhausen Haus Vogelsang, Hagener Str. 425, Gevelsberg: 14 Uhr, Jahreabschluss-Veranstaltung des OV Haspe

Christus-Kirchengemeinde Steinkampstr. 2, Wetter-Gundschöttel: 14.30 Uhr, Gemeinde­advent

Volkssternwarte Hagen am Eugen-Richter-Turm: 19 Uhr, „Orion & Co. – Der Winterhimmel über Hagen

Weihnachtsmarkt Kirchende Kirchender Dorfweg, Herdecke: 15-21 Uhr

Nikolausmarkt Stiftskirche Elsey, Elseyer Kirchplatz: 10-21 Uhr

Weihnachtsmarkt Alt-Wetter Untere Kaiserstraße und Bismarckquartier: 15-22 Uhr

Heimatmuseum Breckerfeld Museumsgasse 3: 11-17 Uhr, Advents- und Bärenmarkt

Schloss Hohenlimburg 12-21 Uhr, Weihnachtsmarkt

Breckerfelder Weihnachtsmarkt rund um die ev. Jakobus-Kirche: 14-22 Uhr Markt-treiben

Boeler Weihnachtsmarkt Boeler Kirchplatz: 14-21 Uhr; dabei: Dritte-Welt-Kreis Boele Büchermarkt im Pfarrzentrum

Kulturzentrum Hasper Hammer Hammerstr. 10: 16 Uhr, Weihnachtsmärchen „Rumpelstilzchen“

Ev. Auferstehungsgemeinde Gemeindehaus Rummenohl, Bührener Weg 17: 15 Uhr, Nostalgiecafé mit adventlichem Singen mit dem Rummenohler Kirchenchor

Sonntag, 9. Dezember



Werkhof Herrenstr. 17, Hohenlimburg: 18 Uhr, „Grimm trifft Grimm“ mit ihrem neuen Programm „Es war einmal und ist nun wieder“

Kulturzentrum Hasper Hammer Hammerstr. 10: 16 Uhr, Weihnachtsmärchen „Rumpelstilzchen“

Kultopia Konkordiastr. 23: 13-16 Uhr, Holzwichtel-Basteln (ab 5 J.), Anmeldung: Tel. 02331/ 207-3931

Gabi Moers Gaststätte „Humpert am Höing“, Fleyer Str. 123: 12 Uhr, Eröffnung der Kunstausstellung „Berührungslinien“

Kunstquartier Hagen/ Schumacher-Museum Museumsplatz 1: 12.15 Uhr, Führung durch die Ausstellung „Gerhard Hoehme“

Erzählcafé Lange Str. 30: 11 Uhr, Philosophencafé zum Thema „Gedankenreisen“

Boeler Weihnachtsmarkt Boeler Kirchplatz: 14-20 Uhr; dabei: Dritte-Welt-Kreis Boele Büchermarkt im Pfarrzentrum

Paulus-Kirchengemeinde Borsigstr. 11: 16 Uhr, Gottesdienst für verstorbene Kinder

Theater Hagen Großes Haus: 11, 14 und 17 Uhr, „Der Zauberer von Oz“ – märchenfantastische Geschichte zur Weihnachtszeit

SGV Hagen Buslinie 518 ab Stadtmitte: 12.53 Uhr, Wanderung von Herdecke zum Boeler Weihnachtsmarkt

Chor des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke „Tonikum“ Kirchender Dorfkirche: 17 Uhr Adventskonzert mit Wiegen- und Weihnachtsliedern aus aller Welt

Stadthalle Wasserloses Tal: 15 Uhr, „Der Nussknacker“ – Klassik trifft auf Breakdance

Hagener Weihnachtsmarkt Konzertmuschel im Volkspark: 11 Uhr, Festlicher ökumenischer Weihnachtsgottesdienst; 14 Uhr, Musikschule Tolksdorf; 15.30 Uhr, Chris & Verena; 15.30 Uhr, „Two you“

Ev. Stiftung Martinskirche Volmarstein: 17 Uhr, Weihnachts-Musical aufgeführt von Menschen mit Behinderung

Kulturzentrum Lichtburg Kaiserstr. 97, Wetter: 16 Uhr, Wunschkino „Das schönste Mädchen der Welt“ (FSK ab 12 J.); 20 Uhr, „Der Vorname“ – Komödie (ab 12 J.)

Theater an der Volme Dödterstr. 10, Elbers: 18 Uhr, „Nur die Harten kommen in den Garten“, Komödie

Klinik Ambrock Ambrocker Weg: 11 Uhr, Sonntagskonzert „Hinters Licht geführt. Garantiert SchwindelFrei“ – Magie & Musik. Gags & Tricks mit Donatus

Reiterverein Tücking Tückingschulstr. 3: ab 11 Uhr, vorweihnachtlicher Gottesdienst der ev. Kirchengemeinde, Weihnachtsmarkt

Kath. St. Michael-Kirchengemeinde Pfarrheim, Lange Str. 70b, Wehrighausen: adventlicher Marktplatz nach dem Gottesdienst um 11 Uhr; 16 Uhr offenes Adventssingen, 18 Uhr Lesungen und mehr zum Thema „Geheimnisvoll“ (in der St. Michael-Kirche)

Ev.-Luth. Stadtkirchengemeinde Luthers Waschsalon, Körnerstraße 75: 11 Uhr, „Kirche to got“, Gottesdienst

Nikolausmarkt Stiftskirche Elsey: 11-18 Uhr

Heimatmuseum Breckerfeld Museumsgasse 3: 11-17 Uhr, Advents- und Bärenmarkt

Weihnachtsmarkt Alt-Wetter Untere Kaiserstraße und Bismarckquartier, Wetter: 11-18 Uhr

Onikon Goethestr. 14, Herdecke: 18 Uhr, „Das schönste Mädchen der Welt“ (12 J.)

Stadtteilforum Eppenhausen DRK-Kreisverband Hagen, Feithstr. 36: 15-17 Uhr, Tänze zur Adventszeit

Schloss Hohenlimburg 12-19 Uhr, Weihnachtsmarkt

Breckerfelder Weihnachtsmarkt rund um die ev. Jakobus-Kirche: 10-20 Uhr, Markttreiben

Montag, 10. Dezember



Theater Hagen Großes Haus: 10 Uhr, „Der Zauberer von Oz“ – märchenfantastische Geschichte zur Weihnachtszeit – Schulvorstellung

Amnesty International Hagen Elberfelder Str./ Nähe Kaufhof: 17 Uhr, Mahnwache zum Tag der Menschenrechte

Naturwissenschaftliche Vereinigung Hagen Eckeseyer Str. 160: 19 Uhr, offener Themenabend

Fachhochschule Südwestfalen Audimax, Haldener Str. 182: 17.30 Uhr, Hochschulgespräch und Diskussion zur Zukunftsfähigkeit des Bildungssystems

Blutspendedienst West Cuno-­Schule, Hagen, Viktoriastr. 2: 7.30 bis 13.30 Uhr, Blutspende

Dienstag, 11. Dezember



Theater Hagen Großes Haus: 9 und 11.30 Uhr, „Der Zauberer von Oz“ – märchenfantastische Geschichte zur Weihnachtszeit – Schulvorstellung; Stadthalle: 20 Uhr: 4. Sinfoniekonzert; 19.15 Uhr, Einführung

Gesellschaft für christlich-­jüdische Zusammenarbeit Hagen Alte Synagoge, Jahnstr. 46, Hohenlimburg: 18 Uhr, „Synagogenkino“ mit „Die Unsichtbaren – Wir wollen leben“ – Drama um im Nazi-Regime untergetauchte Juden

Kath. Kirchengemeinde St. Augustin An der Windecke, Wetter: 6 Uhr, Frühschicht im Advent

Mehrgenerationenhaus „Ein Haus für Kinder“ Potthofstr. 20: 15 Uhr, „Bewegung im Alter“ – Infos des Stadtsportbundes

Kino Onikon Goehtestr. 14, Herdecke: 15.30 und 20 Uhr, „Styx“ – Flüchtlingsdrama auf dem Mittelmeer (FSK ab 12 J.)

Hagener Weihnachtsmarkt Konzertmuschel im Volkspark: 15.30 Uhr, Clown Bubu

Freie evangelische Gemeinde Haspe Stenney 2: 9 Uhr, adventliches Frauen-Frühstück

Blutspendedienst West Cuno-Schule I + II, Viktoriastr. 2: 7.30 bis 13.30 Uhr, Blutspende; Feithstr. 180: 11-19 Uhr, Blutspende

Stadt Hagen Umweltausschuss, Rathaus an der Volme, Ratssal: 15 Uhr, Sitzung; Stadtentwicklungsausschuss, Rathaus an der Volme, Ratssal: 17 Uhr, Sitzung; Integrationsrat, Rathaus an der Volme, Raum A.202: 16.30 Uhr, Sitzung

Stadtbücherei auf der Springe 16 Uhr, „Klanggeschichten“ für Kinder rund um das Thema Engel, o. Anm.

Stadtteilbücherei Haspe Kölner Str. 1: 16 Uhr, „Der kleine Wassermann“, Vorlesestunde, o. Anm.

Mittwoch, 12. Dezember



Theater Hagen Großes Haus: 9 und 11.30 Uhr, „Der Zauberer von Oz“ – märchenfantastische Geschichte zur Weihnachtszeit – Schulvorstellung; 19.30 Uhr 2Move on“ – Ballettabend; 19 Uhr, Einführung

Hagener Weihnachtsmarkt Konzertmuschel im Volkspark: 17.30 Uhr, CVJM-Posaunenchor

Theater an der Volme Dödterstr. 10, Elbers: 19.30 Uhr, „Schneegestöber. Mit Leichenschauern ist zu rechnen“ – Krimikomödie

Awo Hagen/MK Eventcafé Oller Dreisch, Eugen-Richter-Str. 21: 15 Uhr, musikalische Weihnachtslesung mit Björn Nonnweiler und Sven Söhnchen

Selbsthilfegruppe Restless Legs (RLS) Hagen Haus des Paritätischen, Bahnhofstr. 41: 15 Uhr, Gruppentreffen

Kulturzentrum Lichtburg Kaiserstr. 97, Wetter: 20 Uhr, „Der Vorname“ – Komödie (FSK ab 12 J.)

Kino Onikon Goehtestr. 14, Herdecke: 20 Uhr, „Styx“ – Flüchtlingsdrama auf dem Mittelmeer (FSK ab 12 J.)

Awo Hohenlimburg Begegnungsstätte Lennepark: 14 Uhr, Seniorenclub

Blutspendedienst West Cuno-­Schule, Viktoriastr. 2: 7.30 bis 13.30 Uhr, Blutspende; Feithstr. 180: 11-19 Uhr, Blutspende

Stadt Hagen BV Mitte, Rathaus an der Volme, Raum A.202: 16.00 Uhr, Sitzung

