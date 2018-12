Vereine machen‘s möglich – Hasper Adventsmarkt

Haspe. (Di) Auch wenn es noch zu früh ist, den Weihnachtsbaum zu schmücken – die Vertreter vieler Hasper Vereine denken schon seit geraumer Zeit häufiger an den Advent, als ihnen möglicherweise lieb ist.

Hier geht es nämlich um ein Hasper Fest, das seit Jahren einen festen Platz im heimischen Veranstaltungs-Kalender inne hat: Das Adventfest, das jeweils am ersten Advent-Wochenende – dieses Jahr am 1. und 2. Dezember – an der evangelischen Kirche an der Frankstraße stattfindet.

Im Jahr 2013 hatte die AHA erstmals die Ausrichtung dieser vorweihnachtlichen Veranstaltung übernommen – mit Erfolg, wie viele Besucher und Anbieter zu bestätigen vermochten. Die „AHA“ – in Langfassung: „Arbeitsgruppe Hasper Adventsfest“ –, in der viele Hasper Vereine vertreten sind, setzt auf den Aha-Effekt und möchte in diesem Jahr den Haspern und natürlich auch auswärtigen Besuchern wieder Bewährtes, aber auch manch‘ Neues bieten.

Haspe von oben

Zum Beispiel wird sowohl am Samstag als auch am Sonntag „der Blick von oben“ angeboten. Interessierten Besuchern wird die Möglichkeit eingeräumt, Haspe von oben – vom Kirchturm – aus zu betrachten. Und wer ein Foto von sich und seinen Lieben vor weihnachtlichem Ambiente sucht – hier wird er fündig. Wer noch keinen Adventskranz oder ein Adventgesteck sein Eigen nennt – hier kann er das Gesuchte erstehen.

Erlös für Vereine

Eveline Lausch von der Arbeitsgemeinschaft Hasper Adventmarkt hebt noch einmal die Besonderheiten der heimischen Veranstaltung hervor: „Wer die großen Weihnachtsmärkte besucht hat, wird in Haspe angenehm überrascht sein. Die Preise sind ‚sozial‘. Denn die beteiligten Anbieter sind in erster Linie Vereine, deren Mitglieder ehrenamtlich arbeiten. Und die Vereine sind zum großen Teil gemeinnützig tätig. Das bedeutet im Klartext, dass jeder getrunkene Glühwein und jede gegessene Bratwurst nicht die Bilanz eines Unternehmens verbessert, sondern den Vereinen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben hilft.“

Aber es gibt auch in diesem Jahr nicht nur Speisen und Getränke auf dem Kirchplatz. Viele kreative Anbieter bereichern das Adventsfest mit ihren adventlichen und vorweihnachtlichen Produkten.

Gleich anmelden

Jetzt hoffen die Veranstalter nur noch auf gutes Wetter und viele Besucher, damit sich der Aufwand, den die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Vereine schon seit vielen Wochen betreiben, auch lohnt.

Und getreu der Devise „Nach dem Fest ist vor dem Fest“ können sich Interessenten für das Adventsfest 2019 im Pilsmobil des Hasper Heimatvereins „Club 99“ informieren und gegebenenfalls auch schon anmelden.

Hasper Gold

Dort wird auch wieder eine Spezialität der letzten Hagener Brauerei angeboten: es gibt „Hasper Gold“, das Bier, dessen Name an die Hasper Industriegeschichte erinnert. Und abermals gibt‘s lecker „Alt“ – selbstverständlich vom Fass.