Vorhalle: Geldautomat gesprengt

Hagen. Gegen 2.40 Uhr kam es am Freitag, 14. Dezember, zur Sprengung eines Geldautomaten in der Sparda-Bank-Filiale an der Vorhaller Straße. Die Vorgehensweise der Täter ist noch nicht bekannt. Anschließend gelang ihnen die Flucht mit einer unbekannten Menge an Bargeld.

Die Täter fuhren nach Zeugenaussagen mit einem matt-schwarzen Motorroller ohne Kennzeichen über die Nöhstraße auf die Weststraße und anschließend in Richtung Autobahn davon.

Beide Männer werden als zirka 175 cm groß, schlaksig, schwarz gekleidet und maskiert beschrieben. Der Beifahrer, der aus der Bank zum Roller lief, trug eine Kopflampe.

Die Bankfiliale ließen die Täter nach der Explosion stark beschädig zurück. Eine Sachschadenshöhe und der genaue Betrag der Beute sind jetzt Teil der Ermittlungen. Wenige Stunden später konnte in Gevelsberg ein brennender Motorroller aufgefunden werden. Ob es sich bei diesem um das Fluchtfahrzeug handelt, wird aktuell geprüft.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat die Unbekannten vor oder nach der Tat beobachten können oder kann andere Hinweise zum Sachverhalt geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02331 / 986-2066 entgegen.