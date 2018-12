Weihnachtsmarkt mit Smolensker Programm

Hagen. Auf Einladung des Hagener Vereins „Pro Smolensk“ gastiert zur Zeit aus Hagens Partnerstadt Smolensk das Ensemble „Smolensker Folklore“ an der Volme. Mit einem anspruchvollen Programm bereichert es die Advents- und Weihnachtsfeiern in zahlreichen Hagener Sozialeinrichtungen und bei Hagener Sportvereinen.

Auch auf dem 51. Hagener Weihnachtsmarkt kann man am Freitag, 14. Dezember, um 15 Uhr in den Genuss des kulturellen Programms kommen. Vorgetragen werden russische Folklore, klassische Werke, Gesänge und Tänze sowie deutsche Advents- und Weihnachtslieder in deutscher Sprache. Die Künstler sind Lehrer und Schüler des Instituts der Künste in Smolensk.