Weit gereist für Hagener Sommerwetter

Hagen. Zu einer kleinen Stippvisite weilte jetzt eine Delegation aus Indonesien in Hagen und hat dort auch Verena Schmidt, der Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Hagen, einen Besuch abgestattet.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Simalungung-Kirche in Indonesien, deren Partner auch der heimische Kirchenkreis ist, sind derzeit auf Deutschland-Reise und in Solingen zu Gast. Bei ihrem Besuch in Hagen schauten die weitgereisten Gäste eine Bethel-Einrichtung an und tauschten sich über die Jugendbewegung im August in Indonesien aus – das Treffen junger Menschen in dem asiatischen Land wird vom Evangelischen Kirchenkreis Hagen organisiert.

Begeistert zeigte sich die Gruppe übrigens über das sonnige Wetter: „Fast so schön wie in Indonesien.“