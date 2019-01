Wer kennt die Diebin?

Hagen. Am 25. September hob eine bislang unbekannte Frau in einer Filiale der Deutschen Bank einen vierstelligen Geldbetrag von einem fremden Konto ab. Der Kontoinhaberin war zuvor die Handtasche während des Einkaufs in einem Drogeriemarkt in der Elberfelder Straße in Hagen entwendet worden.

Ein Richter ordnete die Veröffentlichung des Bildes von der Überwachungskamera im Drogeriemarkt an. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise werden unter Tel. 02331 / 986-2060 entgegen genommen.